Министерство разрабатывает новую систему поддержки малых солнечных электростанций, вместо "зеленого" тарифа.

Министерство энергетики разрабатывает новую систему поддержки малых солнечных электростанций, которые установят домохозяйства и предприятия, вместо нынешней системы компенсации по "зеленым" тарифам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, новая система будет применяться только для новых просьюмеров (потребители, которые установили СЭС).

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"Мы ориентированы на замену системы поддержки малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами и готовимся к внедрению так называемой "системы Net Billing", - цитирует пресс-служба и. о. директора директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии Минэнерго Александра Мартынюка.

По его словам, в результате внедрения такой системы потребители электроэнергии смогут компенсировать собственное потребление благодаря установке объектов возобновляемой энергетики, а излишки электроэнергии продавать по рыночной цене поставщикам.

"Средства от продажи ресурса будут зачисляться на счет потребителя, а когда его потребление будет больше, чем генерация, они будут списываться по цене поставки электроэнергии потребителю", - пояснил Мартынюк.

Отмечается, что внедрение новой системы даст толчок развитию распределенной генерации, поскольку будет распространяться не только на домохозяйства, но и на промышленные предприятия, которые заинтересованы в снижении платы за потребление электроэнергии.

Net Billing будет ориентирован на компенсацию именно собственного потребления и уменьшит объем перекрестного субсидирования за счет других потребителей.

Альтернатива "зеленому" тарифу:

Министерство энергетики разработало законопроект, которым предлагается альтернатива "зеленому" тарифу, который предусматривает фиксированные выплаты крупным производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Законопроект предусматривает введение системы Feed-in-Premium, или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии. Такой механизм предлагается ввести как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу Feed-in-Tariff.

Автор: Анна Бредихина