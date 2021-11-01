Факторами такого повышения цены могли стать низкие запасы угля на складах и проблемы с импортом электроэнергии из РФ и Беларуси.

Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за сутки возросла на 25,6% - до 3491 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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По состоянию на 1 ноября цены на электроэнергию в зоне "Объединенная энергосистема Украины" в пиковой нагрузке в сутки выросли на 39,2% - до 3999,9 грн за МВт-час, в базовой нагрузке - на 27,6% - до 3208 грн за МВт-час, а в часы минимальной нагрузки – на 10,7% – до 2416 грн за МВт-час.

Таким образом, средневзвешенная цена на электроэнергию, которую покупают предприятия и бизнес в зоне "Объединенная энергосистема Украины", за день возросла почти на 26% - до 3491 грн за МВт-час.

Такой рост цен может быть следствием низких запасов угля на складах, а также отмены импорта электроэнергии из России и Беларуси, который планировалось возобновить с 1 ноября.

Средневзвешенная цена на электроэнергию в торговой зоне "Бурштынский остров", производящий электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, за день повысилась незначительным образом и составила 2199,47 грн за МВт-час.

Цена на электроэнергию:

Рост цен на оптовом рынке электроэнергии оказывает сильнейшее влияние на промышленные предприятия, ведь делает их продукцию на международных рынках неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электроэнергии в конечном счете принуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия - следующие сутки, на котором все соглашения согласовываются с оператором системы передачи. Эти договоры заключаются за день до периода покрытия.

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за того, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

По данным Минэнерго, на 29 октября на складах семи ТЭС не было гарантированных запасов угля.

30 октября 2021 года появилась информация о том, что украинские компании не смогут восстановить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Автор: Анна Бредихина