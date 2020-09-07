Глава МИД Хайко Мааса озвучил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального "не заставит" Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил представитель Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Bild.

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Заявление Мааса

"Канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел на выходных", - сказал Зайберт в Берлине, имея в виду возможную реакцию ЕС на отравление Навального.

Речь о заявлении главы МИД Хайко Мааса, который озвучил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального "не заставит" Германию изменить свою позицию по "Северному потоку-2".

При этом Маас признал, что прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Вместе с тем по мнению немецкого министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации "Северного потока-2" неправильно.

Сама канцлер еще на прошлой неделе подтверждала, что "Северный поток-2" будет завершен. Ранее Меркель также заявляла, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Вместе с тем Зайберт подчеркнул, что пока рано делать какие-либо заявления о санкциях. Берлин ожидает, что российское правительство объяснит причины отравления критика Кремля Навального.

Северный поток-2: история санкций США

2 сентября Меркель высказалась о будущем "Северного потока-2" на фоне возможных санкций США.

6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2".

21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2". Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.

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Автор: УНИАН