На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину американская нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила об окончательном уходе с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании.
Компания продала свой бизнес в России местному менеджменту. Сумма сделки на данный момент не сообщается.
"Halliburton больше не работает в РФ. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в РФ под названием ООО "Бурсервис", которое не зависит от Halliburton", — отметили компании.
Halliburton:
Halliburton — американская транснациональная нефтесервисная компания, предоставляющая свои услуги в более чем 70 странах по всему миру.
Halliburton занимала около 2% российского рынка нефтесервисных услуг.
В марте компания завила о приостановке деятельности в РФ.
В апреле Halliburton списала все украинские активы из-за полномасштабного российского вторжения.