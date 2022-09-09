Компания продала свой бизнес в России местному менеджменту.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину американская нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила об окончательном уходе с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания продала свой бизнес в России местному менеджменту. Сумма сделки на данный момент не сообщается.

Видео дня

"Halliburton больше не работает в РФ. Находящаяся в России команда менеджеров теперь владеет и управляет бывшим бизнесом и активами Halliburton в РФ под названием ООО "Бурсервис", которое не зависит от Halliburton", — отметили компании.

Halliburton:

Halliburton — американская транснациональная нефтесервисная компания, предоставляющая свои услуги в более чем 70 странах по всему миру.

Halliburton занимала около 2% российского рынка нефтесервисных услуг.

В марте компания завила о приостановке деятельности в РФ.

В апреле Halliburton списала все украинские активы из-за полномасштабного российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: