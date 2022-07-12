Россия продолжает оставаться вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака.

В июне импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки.

Это составляет почти пятую часть общего объема импорта нефти в Индии, пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров.

В целом в июне Индия импортировала около 4,8 млн баррелей нефти в сутки в июне, что на 3,8% меньше, чем в мае, но примерно на 23% больше, чем годом ранее.

Согласно данным, импорт нефти из России вырос на 15,5% в июне по сравнению с маем, тогда как импорт из Ирака и Саудовской Аравии упал на 10,5% и 13,5% соответственно. Увеличение импорта нефти из России в июне увеличило ее долю в общем импорте Индии до 19,8% против 16,4% в мае.

Россия продолжает оставаться вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака, а Саудовская Аравия остается третьей второй месяц подряд.

Отмечается, что российская нефть, которая продается с большими скидками, позволяет уменьшить убытки для государственных индийских нефтепереработчиков, продающих топливо по более низким ценам на внутреннем рынке, а также увеличивает прибыль для частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, которые экспортируют большую часть своих продуктов переработки.

Индия, которая является третьим в мире крупнейшим импортером нефти, убеждает ,что "дешевая" российская нефть обеспечивает лишь часть общих потребностей страны, а внезапная откахз от нее приведет к росту расходов для ее потребителей.

Отмечается, что в течение апреля-июня, первого квартала финансового года Индии, импорт нефти из России вырос до 682200 баррелей в сутки против 22500 баррелей в сутки за тот же период прошлого года.

Увеличение импорта нефти из России сократило долю ОПЕК в общем импорте Индии до 65,2% в течение квартала и до 60,8% в июне. Доля ОПЕК в импорте нефти в Индию снижается с марта, свидетельствуют данные.

Как сообщал УНИАН ранее, несмотря на глобальные санкции против РФ, в течение последних недель Индия резко увеличила покупку российского угля, на который трейдеры предлагают скидки до 30%. Индия также значительно увеличила закупку российской нефти.

Отмечалось, что Индия, которая имеет давние политические связи и связи в сфере безопасности с Россией, воздержалась от осуждения российской агрессии против Украины, одновременно призвав прекратить насилие. В Нью-Дели обосновывают свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждают, что внезапная остановка якобы повысит мировые цены и повредит потребителям.

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