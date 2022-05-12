Известно о четырех "прилетах".

В четверг, 12 мая, российские захватнические войска нанесли удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщает председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telgram-канале.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия!"- сообщил он.

Отметим, что сейчас в Полтавской области продолжает раздаваться воздушная тревога.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля девять российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга. После этого стало известно, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода уничтожена, он не заработает до конца года.

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