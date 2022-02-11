Предполагается, что те, кто модернизирует свои жилища, уже в следующем отопительном сезоне сэкономят в среднем от 30% до 50%.

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко уверяет, что украинцы, которые в этом году модернизируют свое жилье, в следующем отопительном сезоне смогут сэкономить на отоплении от 30% до 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она рассказала на заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Мы больше не планируем отапливать воздух, тепловая энергия будет работать на человека. Будут создаваться комфортные условия жизни", - сказала министр.

По ее словам, в 2022 году почти 700 тысяч семей, или 1,5 миллиона украинцев, присоединятся к программе "Энергетическая независимость". Это жители 600 тысяч квартир общей площадью 30 млн квадратных метров.

"В следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление, в своих уже модернизированных квартирах, в среднем от 30% до 50% меньше. Сэкономленные средства можно тратить для себя, на товары и услуги. Таким образом, стимулируем спрос", - сказала Свириденко.

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", которая должна позволить застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

По словам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, эта программа продлится семь-десять лет. За это время планируется термомодернизировать абсолютное большинство из имеющихся 180 тысяч многоэтажных жилых домов и 20 тысяч объектов социальной сферы. В результате это должно позволить сократить потребление газа в Украине на 30-40%.

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