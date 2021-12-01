По словам президента, это позволит Украине "впервые получить настоящую энергетическую независимость".

Украина в 2022 году начинает масштабную программу "Большая термомодернизация", которая даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время ежегодного послания в зале парламента.

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"В 2022 году мы начнем большую программу – "Большая термомодернизация". Мы планируем утеплить тысячи - именно тысячи, не единичные случаи - многоэтажных домов, школ, садиков, больниц", - сказал он.

По словам президента, это позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители и впервые получить настоящую энергетическую независимость".

Отопительный сезон:

НАЭК "Энергоатом" планирует проходить отопительный сезон с подключенными 14-ю атомными энергоблоками из 15-ти.

Министерство энергетики утвердило прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год, который предусматривает увеличение производства электроэнергии на 2,5%.

Автор: Анна Бредихина