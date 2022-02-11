Экономить воду и электроэнергию очень просто: эти ресурсы стоит тратить лишь тогда, когда они действительно нужны.

Эксперты рассказали, как можно снизить расходы на коммунальные услуги в Украине. Это возможно благодаря мероприятиям по энергоэффективности.

Платить до 40% меньше за отопление возможно за счет установки в многоэтажке индивидуального теплового пункта в подвале. А если в доме утеплить стены по периметру, в платежках можно увидеть суммы, значительно ниже привычных. Об этом пишет "Обозреватель".

Как подсчитал эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, если провести комплексную термомодернизацию "хрущевки", это обойдется в 10 тыс. долл. с квартиры. Есть вариант и значительно дешевле - установить индивидуальный тепловой пункт с погодными регулированием, он обойдется от 100 тыс. грн. Окупаемость - 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру, считает Попенко.

Также эксперты советуют утеплить трубы отопления и горячей воды в подвале, это уменьшит потери тепла еще до 10%. Сократить суммы в платежках поможет и замена двери в подъезде и окон, утепление подвала и крыши.

Экономить воду и электроэнергию значительно проще: эти ресурсы стоит тратить лишь тогда, когда они действительно нужны. Например, не оставлять кран открытым, пока чистите зубы, не использовать устаревшие электроприборы.

Как сообщали в Госстате, за два года начисленные украинцам суммы за жилищно-коммунальные услуги выросли на 83%. Так, в декабре 2019 года украинцам за жилищно-коммунальные услуги было начислено 16,8 млрд грн, в декабре 2020 года - 28 млрд грн, а в декабре 2021 года - 30,8 млрд грн.

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