В набсовет вошли четыре независимых члена и три представителя государства.

Министерство энергетики, как ответственный акционер Оператора объединенной энергосети госкомпании "Укрэнерго", назначило новый состав наблюдательного совета компании.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Отмечается, что в новом составе набсовета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира. В частности, Деян Остоич, Педер Андреасен, Даниэль Доббени, Роман Пионковски – независимые члены, Юрий Токарский, Михаил Ильницкий, Юрий Бойко – представители от государства.

Кроме того, по данным "Укрэнерго", также приказом Минэнерго с 8 декабря прекращены полномочия членов правления компании Андрея Немировского и Максима Юркова.

"Укрэнерго":

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

В предыдущий состав наблюдательного совета входили: Шевки Аджунер (председатель наблюдательного совета), Луиджи де Франциски, Оливье Апперт, Педер Остермарк Андреасен, представитель государства – Юрий Токарский.

Автор: Анна Бредихина