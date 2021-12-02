В следующем году на 58% повысится тариф на услуги диспетчерского управления.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году на 17,8% – до 345,64 грн за МВт-час (без НДС).

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии 1 декабря.

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При этом регулятор не заложил в тариф на передачу электроэнергии 20% выплат производителям "зеленой" электроэнергии, на чем настаивал бизнес.

Также НКРЭКУ со следующего года повысила тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании на 57,6% – с 39,41 грн до 62,13 грн за МВт-час (без НДС).

Повышение тарифа:

Ранее крупные промышленные предприятия заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии госкомпании "Укрэнерго" делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Для среднего бизнеса повышение тарифа "Укрэнерго" означает рост стоимости электричества в целом, что в конечном счете заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Хотя цена электричества для населения останется неизменной, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

Автор: Анна Бредихина