После 17-й атаки дронов ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

При росте потребления электроэнергии возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram, отметив при этом, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая. В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения.

"Сегодня ночью состоялась 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад, удалось оперативно запитать потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточиваний", - говорится в сообщении.

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Из-за сетевых ограничений, которые введены после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев.

В "Укрэнерго" добавили, что в Одесской области специалистам удалось подсоединить часть оборудования, продолжаются работы над возвращением региона энергопитания.

Удар по Украине 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили по украинским городам иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 10 февраля выпустили по Украине 106 ракет и нанесли 59 авиаударов, 28 из которых с использованием Shahed-136. Украинскими защитниками была уничтожена 61 ракета и 22 дрона.

По данным Минэнерго, во время массированного удара 10 февраля оккупанты попали в объекты тепло- и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были введены аварийные отключения.

Вечером враг продолжил атаки на критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах, выпустив ударные дроны.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражеские беспилотники поразили в области три энергетических объекта.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, из-за ракетных и дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжения. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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