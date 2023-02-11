Ночью вражеская армия в очередной раз нанесла урон энергообъектам Украины, осложнив ситуацию с подачей электроэнергии.

Армия РФ вследствие последних воздушных атак против украинской критической инфраструктуры повредила сразу несколько энергообъектов, усложнив ситуацию со светом для украинцев.

В "Укрэнерго" отметили, что в ночь на 11 декабря произошла 17 по счету атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах Украины. Оккупанты повредили теплоэлектростанции и объекты магистральных сетей, однако энергетикам удалось оперативно заживить потребителей.

Сейчас ситуация с электроснабжением хуже всего в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях. Из-за сетевых ограничений в этих областях возможны аварийные отключения в случае критического роста потребления электроэнергии.

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Специалисты отметили, что на данный момент отключения уже пришлось применить для харьковчан, а в Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования. На данный момент энергетики продолжают работать над ремонтом поврежденных россиянами объектов.

Ночная атака россиян по энергообъектам Украины

Напомним, что вечером 10 февраля россияне осуществили очередную попытку уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Всего за период с 18.00 по 23.55 украинские военные ликвидировали 20 ударных дронов Shahed-136/131, как уточнили утром 11 февраля военные.

Также утром стало известно, что в Днепропетровской области вражеским БПЛА удалось повредить три энергетических объекта. На них зафиксированы существенные разрушения.

Накануне ВСУ также сообщили об уничтожении минимум десяти дронов-камикадзе в небе над Украиной в ночь на 10 декабря. Всего россияне запустили по территории Украины 15 БПЛА.

Ранее в "Укрэнерго" также отметили, что украинская энергетическая инфраструктура значительно пострадала вследствие массированного ракетного обстрела 10 февраля.

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