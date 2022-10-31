В столице есть перебои с водо- и энергоснабжением.

После утренних вражеских ударов 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, без света – 350 тысяч квартир киевлян.

Об этом в Telegram сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить работу водопроводных станций. Сейчас из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в квартиры киевлян", - отметил он.

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Кличко также рассказал, что работают и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в 350 тысяч квартир киевлян, которые остались без света.

Благодаря работе системы противовоздушной обороны попаданий российских ракет по городу Киеву не было, но удары по области повлияли на водо- и энергоснабжения столицы, сообщила Киевская городская военная администрация.

"Благодаря эффективной работе сил ПВО – попаданий по Киеву не зафиксировано!", - говорится в сообщении.

В то же время утренние удары по Киевской области повлияли на водо- и энергоснабжение столицы.

"В отдельных районах города уже есть перебои", - говорится в сообщении.

Все службы работают над ликвидацией последствий.

Ракетная атака по Киевской области: детали ударов

Сегодня утром российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 44 из 50 вражеских ракет.

В частности, из-за обстрелов на Киевщине есть повреждения энергетической инфраструктуры. Жителей региона предупредили о длительном отсутствии электроэнергии.

В результате ударов российских террористов по объектам критической инфраструктуры Киева часть столицы обесточена.