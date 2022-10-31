Мэр города Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах".

Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Харькове зафиксировали два "прилета".

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр городе Игорь Терехов.

По его словам, ракеты попали по одному из объектов критической инфраструктуры.

Видео дня

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - сообщил он.

Местные паблики сообщают, что в некоторых районах Харькова пропал свет, а метро остановилось из-за технических причин.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Чуть позже Синегубов добавил, что россияне обстреляли ракетами также и Чугуевский район. По предварительным данным, это были ракеты комплекса С-300, которые запустили из Белгорода.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий. Информация уточняется", - добавил он.

Массированный ракетный удар по Украине 31 октября - что известно

Утром 31 октября по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Киеве, в Запорожской и Черкасской областях, также сообщается о взрывах в Хмельницкой и Львовской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: