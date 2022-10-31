Тринадцать украинцев получили разные травмы.

В результате массированной атаки российских оккупантов по мирным городам и регионам Украины 13 человек получи различные травмы. Информация об убитых, к счастью, не поступала. Ущерб от ударов оценивается правоохранителями.

Такими сведениями поделился глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые травмированы в результате сегодняшних атак Российской Федерации. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", — сообщил Клименко.

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Обстрелы начались сегодня утром. Главной целью рашистов в очередной раз стали объекты энергетической инфраструктуры.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, оккупанты ударили по 18 объектам в 10 регионах Украины. "Прилеты" были зафиксированы в Харькове, Днепре, Павлограде и Киевской области.

Террористические атаки России стали причиной проблем в столице. Часть города осталась без энергоснабжения, а 80% — без воды. Мэр Виталий Кличко пообещал, что водоснабжение восстановят в течение 3-4 часов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что для ударов по Украине 31 октября Россия использовала 50 крылатых ракет класса Х-101/Х-555, которые запускали бомбардировщики Ту-95/Ту-160. Из них 44 удалось сбить.

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