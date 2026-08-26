Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива, - Reuters

Многие судоходные компании воздерживаются от использования Ормузского пролива.

Иран и Оман договорились о разделе Ормузского пролива и доходов от него. Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщает Reuters.

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману... Мы около месяца ведем переговоры с Оманом и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон. В ходе этих переговоров были достигнуты договоренности относительно доли каждой страны в водах пролива, а также относительно доли Ирана и Омана в доходах от его использования", – сообщил пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции (КВИР) Хоссейн Мохебби.

Иран и Оман в течение нескольких недель периодически проводили переговоры по вопросам контроля за движением судов через пролив, через который до начала войны в феврале проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Большинство судовых перевозок было приостановлено из-за боевых действий, что привело к росту мировых цен на энергоносители.

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Корпус стражей исламской революции обвинил США в попытках помешать переговорам между Ираном и Оманом, заявив, что это привело к задержке заключения соглашения.

"Если США перестанут препятствовать переговорам и вернутся к соглашению, мы сможем открыть Ормузский пролив в рамках достигнутых договоренностей... Если США не примут наши условия, Ормузский пролив ни при каких обстоятельствах не будет открыт", – отметил представитель КСИР.

Тупик в американо-иранских переговорах

Хотя активные боевые действия между США и Ираном в последние недели в основном утихли, дипломатические усилия по достижению мирного соглашения зашли в тупик, а проход через Ормузский пролив остается опасным.

23 августа Иран обнародовал "черный список" из 45 судов, очевидно, пытаясь остановить перегрузку нефти с судна на судно, которую используют производители энергоносителей в странах Персидского залива, чтобы обойти иранскую блокаду. По словам источников, некоторые компании планируют прекратить использование судов, внесённых в "чёрный список".

Чтобы усилить давление на экономику Ирана, США в начале недели пригрозили наказать страны, которые продолжают вести бизнес с Ираном, однако заявили, что не будут вводить санкции немедленно. При этом в санкционном списке не было китайских финансовых учреждений, которые могут содействовать экспорту иранской нефти

Иран осудил попытки США изолировать его экономику, назвав их актом "грубого беззакония", и выразил уверенность, что многие страны не присоединятся к этой кампании.

Война с Ираном и цены на энергоносители – последние новости

Ситуация в Ормузском проливе напрямую влияет на цены на нефть. 26 августа мировые цены снизились более чем на 2 доллара за баррель. Падение произошло на фоне переговоров между Ираном и Оманом о возможном возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Фьючерсы на Brent подешевели на 2,3 доллара, или 2,6%, опустившись до 86,28 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI снизилась на 2,08 доллара, или 2,53%, – до 80,29 доллара за баррель.

Неделю назад котировки нефти поднялись до максимальных значений с начала августа на фоне затягивания переговорного процесса. В частности, фьючерсы на Brent с поставкой в октябре достигли 94,06 доллара за баррель, тогда как стоимость WTI поднималась до 86,8 доллара за баррель.

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