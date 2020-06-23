Bloomberg: Украина получает неожиданную выгоду от перенасыщения рынка газа в Европе

Европейские трейдеры закачивают больше газа в украинские хранилища из-за нехватки места для запасов топлива.

Хранилища на Европейском континенте: от старых соляных пещер до огромных подземных резервуаров, - заполнены больше, чем обычно, после двух теплых зимних сезонов и обвала спроса на газ из-за пандемии коронавируса.

Беспрецедентное перенасыщение держит цены на рекордно низком уровне. Но Украина неожиданно смогла получить выгоду от ситуации, - пишет Bloomberg.

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Украинские отработанные газовые месторождения стали местом размещения европейских запасов топлива на протяжении последних лет после введения особого таможенного режима, который позволил иностранным трейдерам закачивать свое топливо в украинские хранилища. Уменьшеные пошлины направили газ из Западной Европы в украинском направлении.

"При таких низких ценах требуется дополнительный спрос, поскольку хранилища в Северо-Западной Европе заполняются слишком быстро. Поэтому нужен новый маршрут, чтобы вывести поставки из региона", - сказал председатель швейцарской компании Axpo Holding AG Марко Саалфранк.

"У Украины есть важные емкости для природного газа. Мы все активнее участвуем в бизнесе торговли газом в стране", - добавил он.

Bloomberg пишет, что объемы газа, который в Украине хранят иностранные компании, в июне утроились по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и теперь составляют 2,8 миллиарда кубометров. Об этом заявили в компании "Укртрансгаз". В то же время, европейские хранилища по состоянию на 17 июня были заполнены на 77%. Хотя в прошлом году они в среднем были заполнены на 52%.

В 2019 году только 7 компаний иностранным использовали хранилища в Украине. В "Укртрансгазе" говорят, что сейчас их 54.

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"У нас самые низкие цены в Европе за хранение и очень привлекательные тарифы на транспортировку", - пояснил генеральный директор Сергей Алексеенко.

Пустые хранилища Украины могут вместить 13 миллиардов кубометров газа. Это примерно 13% от общих возможностей Европы. Если трейдеры используют это пространство тоже, это может смягчить угрозу появления негативных цен в течение этого лета, - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Елчин Маммадов. Трейдеры и аналитики размышляли над таким сценарием после тоого, как в апреле фьючерсы на нефть упали ниже нуля.

По словам Маммадова, без хранилищ Украины у Европы закончится место для хранения газа еще до конца лета, если ослаблен спрос сохранится.

"Мы ожидаем, что у Европы закончится свободное место в хранилищах в конце августа или в начале сентября", - сказал эксперт.

Европейские компании могут перекачать в Украину около 5-10 миллиардов кубометров газа этим летом. Такой прогноз дала компания Timera Energy. Новый таможенный режим для Украины и специальные тарифы делают хранилища страны привлекательными для иностранных трейдеров. Но, по словам партнера и головы по вопросам энергетики и проектов юридической фирмы CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Виталий Радченко, цена транспортировки и хранения газа будет различна для разных компаний.

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Поскольку объемы поставок газа от "Газпрома" в Европу сокращаются, Украине нужно привлечь топливо с Запада, чтобы получить доход за счет места в хранилищах.

"Статистическая стоимость использования украинских хранилищ, учитывая связанные расходы на транспортировку между соседними странами, не превышает 3,16 евро за мегаватт-час. Это достаточный стимул для использования этих емкостей", - указала компания Wood Mackenzie Ltd в своем отчете за апрель.

Для сравнения, европейские хранилища продавались по 3,5-6,5 евро за мегаватт-час во время последнего аукционного сезона.

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