По его словам, сейчас невозможно даже приобрести когенерацию, поскольку такого количества на рынке пока не существует.

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что этой зимой надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии.

"Например, "Укрэнерго", как ведущая организация, которая отвечает за все с точки зрения отопления, совсем не дает никаких сценариев и не комментирует. Я понимаю эту официальную позицию, потому что давать какие-либо прогнозы сейчас невозможно, потому что мы не знаем, какие дальше будут обстрелы, с какой интенсивностью, с какой эффективностью будет работать ПВО и так далее. Но хочу сказать, что нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и поэтому это очень большая проблема", - пояснил городской голова в интервью "РБК-Украина".

Он добавил, что слышит много нареканий от жителей Днепра на отсутствие воды. По словам Филатова, корень проблемы в электроэнергии - когда ее нет, не работают насосы, а без воды нет и отопления.

Видео дня

"К сожалению, у наших сограждан есть такая иллюзия, что все можно удержать на генераторе... Есть такое оборудование, которое невозможно удержать генераторами, если это не генераторы с какими-то просто колоссальными мегаваттами. Без лишних подробностей я скажу, что мы установили для поддержания всей критической инфраструктуры где-то около 300 генераторов. Но если посчитать, что эти все генераторы будут работать, представьте себе, что это 30 тонн дизельного топлива в час. Где взять столько топлива, я уже не говорю о том, сколько это стоит", - пояснил мэр.

Он призвал граждан не искать виновных внутри страны, ведь за этими проблемами стоит Российская Федерация. Также Филатов рассказал о подготовке к зиме. По его мнению, хотя граждане должны позаботиться о своем домохозяйстве, но власть должна подставить плечо.

"Сейчас правительство разработало очень, как я понимаю, эффективную программу, создан консорциум из 17 банков, в том числе государственных, частных, с иностранным капиталом, которые будут кредитовать в том числе население на приобретение этого оборудования. Но опять есть вопрос: если люди смогут брать деньги беспроцентно и покупать оборудование - а где столько его взять на такую большую страну, как Украина? Это первое. И второе, уже сейчас мы все видим, что на рынке растет цена, потому что растет спрос", - добавил мэр.

Еще одним фактором является то, что пока невозможно установить когенерацию - соответствующие генераторы газово-поршневые. Причина в том, что их просто нет на рынке, в том числе на внешнем. На эти товары сейчас очередь.

Доноры и украинские партнеры помогают, но столько оборудования, сколько нужно Украине, сейчас просто нет на рынке. А времени на его изготовление и установку не хватает.

Отключение электроэнергии

В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета и в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации.

Народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прогнозирует тяжелую зиму.

"Никто не может сегодня спрогнозировать следующую зиму: будет ли она слишком сложной, или просто сложной. То, что она не будет простой, как обычная классическая зима, когда есть 24 часа в сутки и тепло, и электроэнергия, и подогрев воды, и поставки воды. Россияне будут делать все возможное, чтобы сделать максимальные неудобства украинцам и загнать в депрессивное состояние", - заявил Нагорняк.

Вас также могут заинтересовать новости: