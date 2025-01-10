Ситуация в энергетике остается стабильной уже продолжительное время.

В субботу, 11 января, графики отключения электроэнергии применять по Украине не планируют. Об этом сообщает приложение "Киев Цифровой".

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", - говорится в сообщении.

Однако украинцам все равно советуют воздержаться от использования мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки энергосистемы: утром с 6 до 11 часов и вечером с 17 до 23 часов.

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Ранее сегодня компания "Укрэнерго" сообщила, что утренний пик потребления электроэнергии в Украине был на 2,7% выше, чем днем ранее. Энергетики связывают это с облачной погодой, из-за которой некоторые потребители не могут использовать имеющиеся у них бытовые солнечные панели.

Ситуация в украинской энергетике

Как писал УНИАН, в Украине прекратили публиковать данные об объемах оптовых торгов электроэнергией. По словам нардепа Сергея Нагорняка, россияне пользовались этими данными, чтобы отслеживать состояние украинской энергетики и понимать, успели ли украинцы отремонтировать поврежденные электростанции.

Также мы рассказывали, что Польша выразила готовность обеспечить Украине необходимые объемы импортной электроэнергии, если премьер Словакии воплотит свою угрозу об остановке энергопоставок в Украину.

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