Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии, если Словакия прекратить поставки. Решение остается за Киевом.
"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии Украине, но только если Украина попросит об этом", - цитирует министра климата и окружающей среды Польши Паулину Хенниг-Клоску издание Reuters.
По ее словам, польский оператор готов оказать соответствующую помощь.
"Вопрос только в том, захочет ли Украина или будет вынуждена этим воспользоваться. Поведение Фицо (премьер-министр Словакии Роберт Фицо, - УНИАН) противоречит политике Европы", - отметила чиновница.
Прекращение транзита российского газа через Украину – главные новости
1 января Украина прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все имеющиеся проблемы в этом вопросе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия рассмотрит возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину, сокращения помощи беженцам и требования возобновить транзит газа или компенсации за убытки, которые, по его словам, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа через Украину.