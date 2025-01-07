Отмечается, что поведение словацкого премьер-министра Роберта Фицо противоречит политике Европы.

Польша готова поставлять Украине больше электроэнергии, если Словакия прекратить поставки. Решение остается за Киевом.

"Польша сможет увеличить продажи электроэнергии Украине, но только если Украина попросит об этом", - цитирует министра климата и окружающей среды Польши Паулину Хенниг-Клоску издание Reuters.

По ее словам, польский оператор готов оказать соответствующую помощь.

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"Вопрос только в том, захочет ли Украина или будет вынуждена этим воспользоваться. Поведение Фицо (премьер-министр Словакии Роберт Фицо, - УНИАН) противоречит политике Европы", - отметила чиновница.

Прекращение транзита российского газа через Украину – главные новости

1 января Украина прекратила прокачивать российский газ в Европу, что стало окончанием длительной эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все имеющиеся проблемы в этом вопросе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия рассмотрит возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину, сокращения помощи беженцам и требования возобновить транзит газа или компенсации за убытки, которые, по его словам, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

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