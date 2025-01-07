Частичное ограничение публикации данных об объемах торгов электроэнергией на оптовом рынке продиктовано исключительно стремлением лишить врага информации о степени восстановления украинской энергосистемы.

Как сообщил народный депутат Сергей Нагорняк, по данным разведки, эти данные могли использоваться врагом для планирования и выбора времени для своих преступных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Это решение никак не влияет на конкуренцию или прозрачность рынка. Все производители, трейдеры и потребители, участвующие в торгах, имеют доступ к закрытой платформе, где публикуются все необходимые данные. То есть для участников рынка, которые обеспечивают конкуренцию, абсолютно ничего не изменилось. Это решение принято исключительно в интересах потребителей, чтобы ограничить доступ россии к анализу состояния нашей энергосистемы практически в режиме реального времени. Наш враг мог в любой час суток видеть объем спроса и предложения на энергорынке, тем самым понимать, в каком состоянии находится система и что нашим специалистам удалось восстановить и вернуть в работу после массированных атак. Это нужно было исправлять и поэтому решение является абсолютно правильным", - отметил Нагорняк.

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Он отметил, что этот шаг является временным и вынужденным, направленным на защиту энергетической безопасности Украины в военное время.