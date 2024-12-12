В "Укрэнерго" обещают соблюдение принципов равномерности.

Во всех областях Украины обновили принципы применения графиков почасовых отключений для населения.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram, они предназначены для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами. Отныне для бытовых потребителей каждая очередь ГПО будет дополнительно разделена на две подочереди:

"Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало".

Унифицированные графики должны предоставить каждой группе потребителей, которую определяет оператор системы распределения (облэнерго), четкое время применения ограничений, с учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

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В "Укрэнерго" также отметили, что в течение суток полностью уравнять продолжительность отключений каждой группы невозможно. Поэтому окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. За это, как и раньше, будут отвечать операторы системы распределения.

Кроме того, усиливается контроль применения графиков ограничения мощности для промышленности. "Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ - операторы системы распределения должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи - применить график аварийных отключений в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям", - добавили в "Укрэнерго".

Украинская энергетика

6 декабря сообщалось, что Минэнерго имело планы изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света для унификации и справедливого распределения ограничений.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак заявил, что украинцы будут вынуждены жить с графиками отключений света как минимум до весны.

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