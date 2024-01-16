Иван Ус убежден, что цифры тарифов не должны браться с потолка.

Государственные монополии должны вернуть практику обсуждения тарифов с участниками рынка, ведь решения, которые влияют на всю экономику, должны приниматься в широком диалоге с теми, кто к нему причастен. Об этом заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Цифры тарифов не должны браться с потолка, практику обсуждения надо вернуть однозначно. Да, возможно, сейчас это надо делать в каком-то закрытом режиме. Но если нет публичности, то у определенных кругов общества возникают опасения, что государство живет в своем мире и не слышит собственно потребностей людей, которые непосредственно работают. Предприятия - это и есть люди, которые что-то делают. Поэтому диалог власти и бизнеса надо восстановить", - убежден Ус.

Он отметил: в военное время эти дискуссии можно проводить с помощью современных технологий онлайн встреч, но важно, чтобы на этих совещаниях присутствовали представители профильных министерств, в частности экономики, чтобы слышать аргументы сторон, и учитывать их в резолюциях.

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"У общества и бизнеса не должно возникать ощущение, что за закрытыми дверями что-то делается, а государство хочет просто заработать на бизнесе. Такие опасения негативно влияют вообще на период элементарного восстановления Украины. И если бизнес будет чувствовать, что за счет тарифов с потолка государство будет все делать, чтобы вытащить в них последнюю копейку, то они не будут заниматься бизнесом. А это приведет к кризису", - резюмировал Ус.

Напомним, летом 2022 года компания Укрзализныця в оперативном порядке, без надлежащих консультаций с бизнесом повысила грузовые железнодорожные тарифы сразу на 70%.