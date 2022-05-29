Заявка на поставку газа через Сохрановку была отклонена Украиной.

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что его поставки газа в Европу через Украину через точку входа в Суджу составляют 44,1 млн кубометров по сравнению с 43,96 млн кубометров в субботу.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что заявка на поставку газа через Сохрановку была отклонена Украиной.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

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