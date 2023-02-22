Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины.

По состоянию на 22 февраля российский "Газпром" продолжает наращивать транзит газа через Украину.

Как сообщает российский "Интерфакс", оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,2 млн кубометров.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята.

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Контракт с поставкой на день вперед на хабе TTF в Нидерландах 21 февраля закрылся на уровне $544 за тысячу кубометров.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

21 февраля 2023 года "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

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