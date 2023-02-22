Оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,2 млн кубометров / фото УНИАН, Александр Вельможко

По состоянию на 22 февраля российский "Газпром" продолжает наращивать транзит газа через Украину.

Как сообщает российский "Интерфакс", оператор ГТС Украины принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,2 млн кубометров.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка заявка не принята.

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Контракт с поставкой на день вперед на хабе TTF в Нидерландах 21 февраля закрылся на уровне $544 за тысячу кубометров.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

21 февраля 2023 года "Газпром" увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

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