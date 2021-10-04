По словам главы ОГТСУ, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит.

Остановленный 1 октября транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся.

Об этом утром в понедельник, 4 октября, на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - отметил Макогон.

Ранее СМИ, ссылаясь на информацию оператора ГТС Венгрии, сообщили о возобновлении 3 октября транзита газа в Венгрию через Украину.

Транзит газа в Венгрию через Украину: что известно

27 сентября Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа в обход Украины. Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за этой сделки. Впоследствии появились подробности контракта: согласно условиям, РФ будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" объяснили, как газовый контракт Венгрии с "Газпромом" ударит по УкраинеМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику со стороны Украины и обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела страны. 28 сентября украинский МИД вызвал посла Венгрии из-за контракта о поставках газа. Также отмечалось, что такие действия Венгрии подрывают национальную безопасность Украины и энергетическую безопасность Европы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию России. После этого у Путина высказались о возможности возобновления прямых поставок газа из РФ в Украину.

Впоследствии в Еврокомиссии отреагировали на газовое соглашение Венгрии и "Газпрома". В Брюсселе не исключают, что могут потребовать у Будапешта копию договора.

29 сентября в Венгрии сообщили, что страна и в дальнейшем может мешать вступлению Украины в НАТО. А Кулеба отметил, что Украина готова "бить" в ответ в случае неуважения к украинским интересам.

30 сентября стало известно, что США требуют от России увеличить транзит газа через Украину.

1 октября "Газпром" остановил поставку газа через Украину, а уже 2 октября начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию в обход.

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Автор: Катерина Комолова