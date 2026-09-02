Днестр вблизи знаменитых Залещиков обмелел до рекордного уровня (фото)

Эксперты уже называют эту ситуацию гидрологической засухой

Этим летом жители Залещиков, расположенных в Тернопольской области, и других населенных пунктов вдоль Днестра стали свидетелями необычного явления - одна из крупнейших рек Украины стремительно потеряла воду.

Как сообщает Национальный природный парк "Днестровский каньон", там, где еще недавно плескались волны, сегодня обнажились каменистые отмели и широкие участки русла.

По данным гидрологов, летом 2026 года водонаполнение рек бассейна Днестра составляло всего 10-40 % от нормы, а на участке от истока до Залещиков - местами всего 8-19 %. Специалисты уже называют ситуацию гидрологической засухой.

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Отмечается, что основными причинами критического обмеления стали:

Длительный дефицит осадков: с весны 2026 года в бассейне Днестра выпало значительно меньше дождей, чем обычно.

Слабое весеннее половодье: из-за малоснежной зимы и раннего таяния снега река не получила достаточного пополнения запасов воды.

Высокие температуры и жара: в жаркие месяцы вода быстрее испаряется как с поверхности реки, так и из почв водосбора.

Изменения климата: экстремальные погодные явления становятся всё чаще, а продолжительные засухи - всё интенсивнее.

Каковы последствия маловодья

Важно, что из-за низкого уровня воды уменьшается количество кислорода, что может привести к гибели рыбы и других водных организмов. В теплой и малоподвижной воде быстро размножаются водоросли и бактерии. Также в некоторых населенных пунктах бассейна Днестра уже возникали трудности с обеспечением населения водой.

Происходит утрата природной красоты и рекреационной ценности реки: мелеющий Днестр изменяет привычные ландшафты. В парке добавили:

"К сожалению, если в ближайшее время не будет продолжительных дождей, ситуация может ещё больше ухудшиться. Специалисты предупреждают о вероятности дальнейшего снижения уровня воды и призывают к экономному использованию водных ресурсов".

Меление Днестра

В свою очередь специалисты Тернопольского и Черновицкого гидрометеоцентров провели совместные замеры на Днестре в районе Залещиков из-за сложной ситуации на реке.

С помощью специальных приборов для измерения скорости течения специалисты зафиксировали, что река пропускает всего 23,7 кубических метров воды в секунду. По данным гидрометеорологов, этот объем является наименьшим для открытого русла Днестра на этом участке за весь период наблюдений.

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