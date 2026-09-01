В топ лучших iPhone попала модель 6-летней давности: что в ней особенного

По современным меркам у iPhone 12 mini немало очевидных недостатков, но именно его компактный размер до сих пор привлекает многих владельцев.

Разработчики популярного бенчмарка Antutu обновили рейтинг устройств от Apple, которые пользователи техники бренда любят больше всего. В отличие от рейтинга производительности, тут учитываются именно оценки владельцев, а не результаты тестов. При этом статистика отражает только iPad и iPhone.

Если смотреть только на телефоны, то лидером оказался iPhone 12 mini с 95,5% положительных отзывов. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.

В 2020 году смартфон приняли прохладно, отмечая слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне обычной модели, но спустя годы устройство полюбили фанаты компактных гаджетов. Сегодня iPhone 12 mini воспринимают как эталон маленького и мощного телефона.

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На втором месте в списке Apple-устройств расположился iPhone SE второго поколения (94,78%). По современным меркам у телефона немало очевидных недостатков: крошечный 4,7-дюймовый экран с рамками, всего одна основная камера и маленькая батарея. Однако именно простота конструкции остается одним из его главных преимуществ, позволяя пользоваться смартфоном одной рукой и носить его в кармане.

Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он разместился на пятой позиции с уровнем одобрения 94,03%. Новинка позиционируется как революционный ультратонкий флагман , пришедший на смену модели Plus в серии Apple. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

Зато безусловным лидером стал iPad Air 4 (96,92%), дебютировавший в октябре 2020 года. Благодаря мощному процессору A14 Bionic и поддержке современных версий iPadOS, он даже спустя шесть лет остается актуальным и мощным устройством.

Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября – по слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей и не будет выпускать базовый iPhone 18. Вместе с Pro-моделями этой осенью ожидается релиз первого складного смартфона iPhone Ultra.

УНИАН рассказывал, почему Apple больше не выпускает iPhone Mini. iPhone 13 Mini стал последней попыткой Apple предложить современный флагман в компактном корпусе, но покупатели не оценили такой формат.

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