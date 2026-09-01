В топ лучших iPhone попала модель 6-летней давности: что в ней особенного

Разработчики популярного бенчмарка Antutu обновили рейтинг устройств от Apple, которые пользователи техники бренда любят больше всего. В отличие от рейтинга производительности, тут учитываются именно оценки владельцев, а не результаты тестов. При этом статистика отражает только iPad и iPhone.
Если смотреть только на телефоны, то лидером оказался iPhone 12 mini с 95,5% положительных отзывов. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.
В 2020 году смартфон приняли прохладно, отмечая слабую автономность, отсутствие быстрой зарядки и высокую цену на фоне обычной модели, но спустя годы устройство полюбили фанаты компактных гаджетов. Сегодня iPhone 12 mini воспринимают как эталон маленького и мощного телефона.
На втором месте в списке Apple-устройств расположился iPhone SE второго поколения (94,78%). По современным меркам у телефона немало очевидных недостатков: крошечный 4,7-дюймовый экран с рамками, всего одна основная камера и маленькая батарея. Однако именно простота конструкции остается одним из его главных преимуществ, позволяя пользоваться смартфоном одной рукой и носить его в кармане.
Самым новым смартфоном в рейтинге стал iPhone Air. Он разместился на пятой позиции с уровнем одобрения 94,03%. Новинка позиционируется как революционный ультратонкий флагман, пришедший на смену модели Plus в серии Apple. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8, выпущенный в 2017 году.
Зато безусловным лидером стал iPad Air 4 (96,92%), дебютировавший в октябре 2020 года. Благодаря мощному процессору A14 Bionic и поддержке современных версий iPadOS, он даже спустя шесть лет остается актуальным и мощным устройством.
Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября – по слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей и не будет выпускать базовый iPhone 18. Вместе с Pro-моделями этой осенью ожидается релиз первого складного смартфона iPhone Ultra.
УНИАН рассказывал, почему Apple больше не выпускает iPhone Mini. iPhone 13 Mini стал последней попыткой Apple предложить современный флагман в компактном корпусе, но покупатели не оценили такой формат.