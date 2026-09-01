Украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе, пока продолжается агрессия, - Буданов

Он напомнил, что украинские дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории противника.

Украинские дроны и ракеты будут действовать в российском небе, пока продолжается агрессия РФ против Украины. Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

"Кремль сознательно выбрал путь эскалации, превратив 1 сентября в очередной день террора против украинских детей и гражданской инфраструктуры. Руководствуясь правом на самооборону, Украина даст жесткий и соразмерный ответ. Полностью поддерживаю решение Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского", - сказал он.

По его словам, российское небо больше не является безопасным.

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"Это новая реальность, о которой мы официально предупреждаем международные авиакомпании, страховщиков и партнеров. Наши дальнобойные средства будут систематически наносить удары по военным целям на территории врага. Мы уважаем дипломатические усилия партнеров и готовы обеспечивать точечные паузы исключительно для реальных шагов к завершению войны. Но пока продолжается агрессия, украинские дроны и ракеты будут хозяйничать в российском небе", - добавил Буданов.

Закрытие российского неба

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России становится "совершенно опасным" для гражданской авиации. Он предупредил авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в российские аэропорты, в первую очередь в Москву, Санкт-Петербург и другие ключевые города.

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