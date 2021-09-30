Глава МИД заявил, что Украина выступает за дружбу и сотрудничество с Венгрией, но двусторонние отношения должны учитывать национальные интересы обеих стран.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова "дипломатично бить" в ответ в случае неуважения со стороны Венгрии к украинским интересам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, знаете, как говорит поговорка: "Не путать грешное с праведным". Газ - это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии, а венгерской в Украине - это праведное. Поэтому мы перенесли на неизвестный срок заседание двусторонней экономической комиссии", - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что украинские дипломаты готовы "двигаться вперед по образовательному треку, по треку защиты прав национальных меньшинств".

Читайте такжеГлава Тернопольского облсовета предложил "наехать" на венгров в Украине из-за действий Будапешта (видео)"У нас на этом треке есть серьезные достижения. Недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросу образования, где был подписан протокол, и было устранено несколько недоразумений, и устранено беспокойство венгерской стороны по ряду вопросов, поэтому этот диалог может, я убежден, продолжаться", - сообщил Кулеба.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина готова и стремится к полноценным дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран.

Также глава МИД прокомментировал заявления представителей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Венгрия продолжит блокировать развитие отношений Украины с НАТО.

"Собственно, никакой новости премьер-министр Орбан не озвучил. Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством в Украине. А это непростой узел, и его надо развязывать (один завиток за другим), поэтому когда я говорю об успешном заседании комиссии, - мы развязали один такой завиток. Потом надо еще развязать другой, потом третий, четвертый и пятый. Это нормальный рабочий процесс", - сказал министр.

Кроме этого, глава МИД подчеркнул, что выступает за дружбу и сотрудничество. Однако Украина будет "бить" в ответ, если кто-то будет затрагивать ее интересы, утверждает Кулеба.

"Еще раз подчеркну очень четко и спокойно: я всегда придерживался и буду придерживаться очень простой линии. Я за дружбу, за сотрудничество, поэтому мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом. Это часть большой политической баталии, но принципиально - мы готовы дружить, мы готовы искать решения. Но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем всегда бить в ответ. Дипломатично, безусловно", - заявил политик.

Он добавил, что украинская власть в отношениях с Венгрией выступает за позитив и конструктив, но с полным уважением к позициям Украины.

Читайте также"Слуга народа" инициирует отставку Разумкова с должности спикера РадыКак сообщал УНИАН, 27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразило разочарование и вызвало посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины.

29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

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Автор: Виталий Саенко