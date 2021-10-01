Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год.

Российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

Об этом в Facebook сообщает Оператор ГТС Украины.

Отмечается, что заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн куб. м в сутки.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в очередной раз подчеркнул, что украинская сторона ни разу в течение десятилетий транспортировки газа не нарушала своих обязательств перед Венгрией.

Читайте такжеВ Украине изменили коммунальные тарифы: сколько и за что будем платить"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципов функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должен быть остановлен", – отметил Макогон.

Что предшествовало

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразило разочарование и вызвало посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины.

29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через Турецкий поток.

Автор: Яна Ставская