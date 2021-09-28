Глава МИД призвал венгерских партнеров не раскручивать эмоции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что подписание Венгрией контракта с российским газовым монополистом "Газпром"состоялось с целью исключения Украины из схемы транзита газа по требованию России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

"Я против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями - мы или наши венгерские партнеры. Мы же не отрицаем права Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину", - отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что соглашение между Венгрией и Россией не отвечает интересам Украины.

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"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации - Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", - добавил министр.

Кулеба считает, что теперь надо искать выход из ситуации таким образом, чтобы одновременно удовлетворить интересы и Украины, и Венгрии.

"Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Надо действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, и также отвечает интересам Европы", - заявил Кулеба.

Глава МИД подтвердил обращение к Европейской комиссии по поводу венгерско-российского контракта.

"С Европейской комиссией переговорим, потому что важно понимать, каким образом это соглашение влияет на энергетическую безопасность Европейского Союза в целом", - добавил он.

Что предшествовало

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Автор: Виталий Саенко