Никто не исключал того, что Киев в случае необходимости сможет покупать российский газ напрямую, сообщил пресс-секретарь президента России.

Власти Российской Федерации готовы обсуждать прямые поставки российского газа в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Конечно, этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста и также на различном уровне представителями российской стороны", – сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, сможет ли Украина возобновить закупки российского газа в случае необходимости.

Читайте такжеУдар в спину: Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа в обход УкраиныНапомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского газового монополиста – "Газпрома".

В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2020 году Украина увеличила импорт газа на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млрд кубометров.

Поставки осуществлялись из Словакии – 10,2 млрд кубометров, Венгрии – 4,2 млрд кубометров, Польши – 1,5 млрд кубометров.

Автор: Роман Цимбалюк