Транзит газа в Венгрию через украинский пункт "Берегово" возобновился. Это произошло 3 октября. Поток газа через этот пункт на границе Украины с Венгрией составляет более 200 тысяч кубометров в час.
О возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину, ссылаясь на информацию оператора ГТС Венгрии, сообщает издание "РБК-Украина".
"В течение дня прокачка газа на территорию Венгрии через Украину полностью отсутствовала", - говорится в сообщении.
По информации издания, транзит газа через Украину возобновился в воскресенье вечером. Однако в Венгрии это пока никак не комментируют.
Транзит газа в Венгрию через Украину - что известно:
- 27 сентября Венгрия подписала с Россией контракт о поставке газа в обход Украины. Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за этого договора.
- Впоследствии стало известно о подробностях газового контракта Венгрии с "Газпромом". Согласно условиям, РФ будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику со стороны Украины и обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела страны.
- 28 сентября МИД вызвал посла Венгрии из-за контракта о поставке газа из РФ в обход Украины. Также отмечалось, что такие действия подрывают национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию России.
- После этого у Путина высказались о возможности возобновления прямых поставок газа из РФ в Украину.
- Впоследствии в Еврокомиссии отреагировали на газовое соглашение Венгрии и "Газпрома". В Брюсселе не исключают, что могут потребовать у Будапешта копию договора.
29 сентября в Венгрии сообщили, что страна и в дальнейшем может препятствовать вступлению Украины в НАТО. А Кулеба отметил, что наша страна готова "бить" в ответ в случае неуважения к украинским интересам
30 сентября стало известно, что США требуют от России увеличить транзит газа через Украину.
1 октября "Газпром" остановил поставку газа через Украину, а уже 2 октября он начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию в обход нашей страны.