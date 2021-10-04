В течение дня прокачка газа полностью отсутствовала.

Транзит газа в Венгрию через украинский пункт "Берегово" возобновился. Это произошло 3 октября. Поток газа через этот пункт на границе Украины с Венгрией составляет более 200 тысяч кубометров в час.

О возобновлении транзита газа в Венгрию через Украину, ссылаясь на информацию оператора ГТС Венгрии, сообщает издание "РБК-Украина".

"В течение дня прокачка газа на территорию Венгрии через Украину полностью отсутствовала", - говорится в сообщении.

По информации издания, транзит газа через Украину возобновился в воскресенье вечером. Однако в Венгрии это пока никак не комментируют.

Транзит газа в Венгрию через Украину - что известно:

Автор: Полина Кузенко