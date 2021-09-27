Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.
Об этом пишет Reuters.
Так он прокомментировал реакцию Украины на то, что Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа.
"Потребление (европейского) газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома", - сказал Сийярто после сделки.
Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контракта Венгрии с "Газпромом"Глава МИД Венгрии отметил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями".
"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос", - подчеркнул он.
Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.
Там назвали это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля.
В МИД заявили, что контракт нанесет ущерб украинско-венгерским отношениям.