"Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год / Петер Сийярто / фото REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом пишет Reuters.

Так он прокомментировал реакцию Украины на то, что Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа.

"Потребление (европейского) газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома", - сказал Сийярто после сделки.

Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контракта Венгрии с "Газпромом"Глава МИД Венгрии отметил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями". 

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос", - подчеркнул он.

Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Там назвали это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля.

В МИД заявили, что контракт нанесет ущерб украинско-венгерским отношениям. 

Автор: Людмила Жерновская