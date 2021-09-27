Контракт о поставках российского газа в Венгрию был подписан 27 сентября.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом пишет Reuters.

Так он прокомментировал реакцию Украины на то, что Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа.

"Потребление (европейского) газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома", - сказал Сийярто после сделки.

Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контракта Венгрии с "Газпромом"Глава МИД Венгрии отметил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями".

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос", - подчеркнул он.

Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Там назвали это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля.

В МИД заявили, что контракт нанесет ущерб украинско-венгерским отношениям.

Автор: Людмила Жерновская