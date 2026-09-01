За Мудрую пока внесли лишь 666 грн, хотя сумма залога составляет 20 млн грн, – адвокаты

Защитники Мудрой просят апелляционную палату ВАКС уменьшить размер залога.

На данный момент не внесена полная сумма залога в размере 20 миллионов гривень за бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую. Адвокаты сообщили, что неизвестным им лицом было внесено лишь 666 гривень.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось заседание апелляционной палаты ВАКС по рассмотрению апелляционной жалобы Ирины Мудрой и ее адвокатов на решение ВАКС об обжаловании меры пресечения в ее отношении в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн гривень.

Сама Мудрая присоединилась к заседанию в формате видеоконференции из киевского следственного изолятора.

Видео дня

По словам стороны защиты, неизвестное лицо внесло за освобождение Мудрой из-под стражи всего 666 гривень, хотя общая сумма залога, согласно решению ВАКС, определена на уровне 20 млн гривень.

По словам адвокатов, из-за медийной активности стороны обвинения и некоторых антикоррупционных организаций институт залога "перевернули с ног на голову". По их мнению, теперь лица, располагающие легальными средствами и желающие внести залог за Мудрую, понимают, что "подвергнутся определенной медийной атаке, критике только за сам факт того, что внесли средства на залог".

Отдельно защитники Мудрой сообщили, что их подзащитной может удаться собрать максимум 5 млн гривень, но у неё нет денег, чтобы покрыть полную сумму залога в 20 млн гривень.

"Пять миллионов – это именно те средства, которые есть на счете у Ирины, на счете в наличных, которые реально можно взять и внести", – сообщили адвокаты.

Как уточнили защитники, в эту сумму в 5 млн гривень входят ценные бумаги, государственные облигации, наличные на сумму 20 тыс. долларов и остаток на её счетах в двух банковских учреждениях.

Таким образом, адвокаты просят апелляционную палату ВАКС уменьшить сумму залога.

Дело Ирины Мудрой – что известно

Как сообщал УНИАН, 20 августа Высший антикоррупционный суд избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривень.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем ходатайстве просила ВАКС избрать Мудрой меру пресечения в виде залога в размере 150 миллионов гривень.

19 августа НАБУ и САП объявили о следственных действиях в отношении преступной организации. В эту организацию входят заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, действующий народный депутат Вадим Столар, а также бывший нардеп Максим Микитась.

В частности, разоблаченная группа лиц организовала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривень наличными, которые через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".

Для реализации этой схемы группа лиц использовала государственный банк Sense Bank, над которым они получили фактический контроль в начале июня этого года.

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