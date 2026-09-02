Украина готовится к самым жестким зимним бомбардировкам за всю войну, - The Economist

Россия нарастила производство баллистических ракет - сейчас примерно 100 в месяц - как раз в тот момент, когда поставки перехватчиков резко сократились.

Украина готовится к самым жестким зимним бомбардировкам за всю войну с Россией, которая вступает в новую смертоносную фазу. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что страна как никогда хорошо подготовлена: беспрецедентная программа по укреплению энергосистемы идет с опережением графика, половина работ уже выполнена.

"Страна должна войти в зиму с избыточными генерирующими мощностями, запасами газа в 14 млрд кубометров, улучшенной физической защитой ключевых узлов энергосистемы и новыми частными компаниями ПВО, которые помогут ослабленным военно-воздушным силам страны", - сказано в статье.

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По мнению журналистов, плохая новость заключается в том, что российская угроза развивается быстрее.

Нехватка перехватчиков баллистических ракет - одна из уязвимостей. Другая - новые российские реактивные беспилотники, которые терроризируют Украину последние недели.

Важно, что до этого года ни один из 110-киловольтных трансформаторов столицы, которые понижают ток от высоковольтных линий к домам, не был защищен. Работая круглосуточно, Госагентство по восстановлению теперь защитило два десятка из них сеткой и бетонным армированием, а также укрепило электростанции.

В целом ситуация выглядит гораздо мрачнее

Россия нарастила производство баллистических ракет - сейчас примерно 100 в месяц - как раз в тот момент, когда поставки перехватчиков резко сократились.

При этом массивные ТЭЦ Киева слишком велики, чтобы их можно было полностью защитить.

Кроме того, есть беспилотники с реактивными двигателями, которые в ходе недавних атак запускались сотнями. На данный момент единственная эффективная защита обеспечивается дорогостоящими истребителями, ПЗРК или зенитными орудиями.

Источник в командовании ПВО Украины сообщил, что в ходе недавних атак эта комбинация сбила лишь 30% реактивных беспилотников. Издание пишет:

"Еще более тревожно то, что беспилотники смогли поразить ценные объекты, по которым баллистические ракеты промахивались в течение четырех лет. Проблема, вероятно, будет только усугубляться. Вопреки прогнозам Запада, Россия, похоже, нашла способ производить реактивные двигатели в больших масштабах".

Источник в сфере ПВО утверждает, что Кремлю удалось обойти санкции и получить оборудование для 3D-печати турбин, аналогичное тому, что используется на западных заводах Rolls-Royce. Стоимость этих беспилотников снизилась вдвое или более, примерно до 50 000-70 000 долларов, и будет снижаться и дальше.

"Украина не смогла должным образом подготовиться к угрозе, - но вина лежит и на наших партнерах", - сказал источник.

Журналисты считают, что в настоящее время основное внимание России, вероятно, сосредоточено на примерно 140 подстанциях, находящихся в ведении "Укрэнерго".

Серьезной проблемой станет обеспечение электроэнергией таких уязвимых городов, как Киев, Одесса и Кривой Рог, если Россия уничтожит их местные генерирующие мощности.

Столица особенно уязвима

Важно, что некоторые подстанции вокруг Киева не имеют резервных источников питания. То же самое касается и подключения города к атомным электростанциям, которые обеспечивают большую часть его электроэнергии. Электроснабжение системы водоснабжения также находится под угрозой. Без него прекратится работа канализации и центрального отопления. Из 15 000 зданий столицы 2500 не имеют резервных источников тепла.

Новые угрозы Путина

Ранее президент страны-террориста Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам приступить к подготовке и нанесению массивных ударов по объектам энергетики Украины.

"В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и НПЗ ВС РФ дано указание по подготовке и нанесению массивных ударов по объектам энергетики Украины. Украина получит ответ, я дал указание", - заявил он.

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