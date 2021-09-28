В Брюсселе не исключают, что могут потребовать у Будапешта копию договора.

Контракт о поставках газа, который Венгрия заключила с российским "Газпромом", изучит Европейская комиссия.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель ЕК Тим Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал он журналистам 28 сентября на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом Макфи отметил, что контракт подписали не власти Венгрии, а местная энергетическая компания MVM.

"Первый шаг - это оценка контракта властями Венгрии", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контракта Венгрии с "Газпромом"При этом, если в будущем у ЕК возникнут опасения, что сделка ставит под угрозу безопасность снабжения газом Венгрии, региона или ЕС целиком, Брюссель может потребовать у Будапешта копию контракта.

"На данном этапе преждевременно говорить, пойдем ли мы по этому пути", - добавил Макфи.

Напомним, что 27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" 10-летний контракт на поставку газа в обход Украины. Украина уже раскритиковала такое решение и предупредила о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Автор: Станислав Кожемякин