Зимой более 200 тысяч киевлян могут переселить в случае блэкаута: где их разместят

Прежде всего речь идет о маломобильных людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

В столице Украины готовят места для временного переселения людей на случай, если зимой будут длительные отключения электроэнергии, сообщает "Суспильне Киев".

Издание отметило, что в такой список попали более 200 тысяч жителей украинской столицы, но согласие на подобное перемещение дали лишь две тысячи человек.

Поясняется, что в первую очередь речь идет о маломобильных людях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

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82-летняя жительница Киева Людмила Демченко – одна из киевлянок, которую могут эвакуировать в случае длительного отключения электроэнергии. Женщина живет одна и не имеет родственников в городе, а из-за проблем со здоровьем почти не может передвигаться.

"Одинокой очень тяжело, уже не знаешь, на что рассчитывать. Такое, как было прошлой зимой, – очень тяжело", – поделилась она.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) подчеркнули, что человек должен дать согласие на переселение, если из-за длительного отсутствия отопления и электричества пребывание в его жилище будет опасным или он не сможет самостоятельно обеспечить свои базовые потребности.

Заместитель мэра Киева Марина Хонда объяснила, что после прошлой зимы город изменил подход к работе с такими жителями:

"Главная задача – чтобы за домами были закреплены социальные работники и в случае необходимости у них были контакты, и они сразу звонили, а не делали это через объявления в кризисных ситуациях".

По данным издания, город уже определяет учреждения, где в случае длительных отключений смогут временно проживать люди из подготовленных списков. Среди возможных вариантов – санатории, пансионаты, больницы и гостиницы.

В статье рассказывается, что в одном из таких центров на данный момент подготовлено 60 койко-мест. В частности, есть отдельные комнаты как для мужчин, так и для женщин, а также помещения для семей.

"Для людей предусмотрены постельное белье, средства личной гигиены и трехразовое питание", – добавило издание.

По данным КГГА, в Киеве проживают более 16 тысяч детей с инвалидностью, более 160 тысяч взрослых с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких людей.

Предполагается, что именно эти категории могут нуждаться в дополнительной помощи, если из-за длительного отключения электричества и отсутствия отопления оставаться дома станет опасно.

Издание отметило, что для перевозки людей планируется использовать специальный транспорт. При необходимости к оказанию помощи могут привлекаться районные организации Красного Креста.

В то же время издание отметило, что город пока не обнародовал окончательный перечень учреждений, где смогут разместить всех людей из подготовленных списков.

Прогнозы на зиму

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, отключения света для населения в зимний период в Украине не будут длиться по 12–16 часов в сутки, поскольку на данный момент для этого нет таких предпосылок. Закревский считает, что энергетические объекты в Украине уже должны быть достаточно защищены от возможных ударов со стороны российских оккупантов. В то же время он указал на проблему дефицита в энергосистеме.

Также мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун не исключил, что следующая зима может стать для Украины самой суровой с момента полномасштабного вторжения России. Поэтому, по мнению Брауна, союзники должны оказывать давление на президента США Дональда Трампа, чтобы он принял более активные меры по оказанию помощи Украине. В частности, Вашингтон должен разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для системы Patriot, чтобы защититься от российских атак.

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