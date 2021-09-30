Отказ Кремля заставит Вашингтон усомниться в возможных мотивах приостановки поставок газа в Европу.

На фоне резкого снижения уровня запасов природного газа в европейских хранилищах, Евросоюзу следует нарастить его транзит из России через Украину.

Об этом изданию "Интерфакс" заявил посол США в России Джон Салливан.

По словам дипломата, таким образом ЕС диверсифицирует энергопоставки и обеспечит свою энергобезопасность. При этом Салливан считает, что у РФ достаточно газа для удовлетворения энергетических потребностей Европы.

Читайте такжеЦена на газ в Европе побила новый рекорд: как это ударит по Украине"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток 2", - добавил американский посол.

Салливан считает, что отказ от такого шага не только ударит по энергобезопасности Европы, но и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах их приостановки.

Кроме того, дипломат заверил, что США продолжат проверять компании на предмет их причастности к строительству российского газопровода "Северный поток - 2" и в случае подтверждения связей - вносить их в санкционные списки.

Напомним, что из-за снижения уровня запасов газа в ЕС на этой неделе цена на него поднялась до рекордного максимума, превысив психологическую отметку в $1000.

А позже Венгрия подписала с "Газпромом" 10-летний контракт на поставку газа в обход Украины

Автор: Станислав Кожемякин