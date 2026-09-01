Война в Украине вступает в новую смертоносную фазу, - The Guardian

С момента полномасштабного вторжения России 58 железнодорожников были убиты и по меньшей мере 318 получили ранения.

Россия открыла новую смертельную фазу в своей войне против Украины, умышленно нанеся удары по железнодорожной сети страны: в результате последних ударов по Киеву погибли шесть сотрудников. Об этом пишет The Guardian.

Государственная железнодорожная компания Украины "Укрзализныця" сообщила, что ее работники погибли в результате попадания баллистической ракеты в локомотивное депо. Россияне нанесли удары по другим железнодорожным объектам во время массированной бомбардировки Киева и Киевской области. Погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения, в том числе трое детей.

Отмечается, что жестокий удар произошел на фоне эскалации атак России на украинскую столицу. Начиная с прошлой недели, в течение шести дней они проводили непрерывные рейды, пытаясь нарушить повседневную жизнь и деморализовать жителей города. Нападение произошло за несколько часов до того, как украинские дети начали новый учебный год.

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С момента полномасштабного вторжения России 58 железнодорожников были убиты и по меньшей мере 318 получили ранения. Железнодорожная сеть Украины является третьей по величине в Европе: протяженность путей составляет 24 000 км. Она стала спасательным кругом для гражданского населения страны во время войны, перевезя четыре миллиона человек и около 120 000 домашних животных.

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал железную дорогу "костяком экономики Украины". Она была основным логистическим поставщиком для армии и промышленности страны и каждую неделю перевозил 600 000 человек. Это была крупнейшая компания Украины, в которой работало 170 000 человек.

Работа "Укрзализныци"

По его словам, по этим причинам Россия пытается разрушить железные дороги. В первый год войны она атаковала мосты, которые можно было легко заменить. Затем она нанесла удар по железным дорогам и электроподстанциям. Затем Украина перешла на использование дизельных двигателей. По его словам, в этом году Россия начала "прямые атаки на гражданские локомотивы" - коварная тактика в то время, когда Украине не хватает средств противовоздушной обороны.

Лещенко сказал, что если дрон "Шахед" приблизится к поезду на расстояние менее 50 км, его придется эвакуировать, и продолжить движение можно будет только после того, как угроза минует. Всего в этом году Россия попала в сеть более 1500 раз - больше, чем за весь 2025 год. Всего повреждено 249 вагонов и 492 локомотива.

Поезда, когда-то известные своей пунктуальностью, теперь регулярно задерживаются, иногда на 12-15 часов. Из-за сирен воздушной тревоги пассажиры вынуждены высаживаться и укрываться, в том числе зимой. Украинская журналистка Татьяна Заец рассказала, как пряталась, когда над ее головой пролетали российские дроны:

"Это был ад. Поезд остановился ночью где-то в центральной Украине. Я даже не знаю названия города. В полусне я только услышала, как проводник сказал "эвакуация". Мы взяли с собой только личные вещи и ценные вещи. На улице шел дождь. Спасибо проводникам, что раздали одеяла. Так мы продержались два часа. Пока над головой гудели дроны-камикадзе, мы залезли под товарный вагон. Последний вагон поезда был полон детей. Их везли из больницы. Они плакали во сне. Я думала, что попала в какой-то фильм ужасов. Но нет, это наша жизнь".

На прошлой неделе вражеский беспилотник врезался в поезд в Одесской области, на борту которого находились 600 человек, в том числе 15 детей.

"Поезд остановили, нас выгнали. Мы слышали взрывы, все горело. Было страшно", - рассказал один из пассажиров.

Российский террор в Украине

В июле Россия убила и покалечила больше всего украинских детей за четыре года полномасштабной войны.

"По данным Мониторинговой миссии ООН, в июле 2026 года было зафиксировано наибольшее количество украинских детей, пострадавших от российской агрессии, с апреля 2022 года. В июле 2026 года погибло семнадцать детей и 166 получили ранения - в полтора раза больше, чем в июне", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

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