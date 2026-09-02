Водолазы 'прошли' по 200-метровому следу брошенных пушек на морском дне: что они нашли

Испанские суда той эпохи просто не проходили через этот участок, заросший рифами.

У пустынного участка карибского побережья Юкатана девятнадцать пушек и четыре якоря лежат на морском дне уже более 250 лет, отмечая последние минуты жизни корабля, которому там было не место. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Команда археологов восстановила эти минуты практически по каждому маневру, и вырисовывающаяся история - это не столько история о шторме, сколько о контрабанде на побережье, которое испанская корона едва осмеливалась картографировать.

Обломки корабля, известные как "Анимас де ла Виктория", находятся в заливе Эспириту-Санто, в пределах биосферного заповедника Сиан-Каан, примерно в 4,25 километрах от рыболовецкого лагеря Ла-Виктория. Это отдаленный, бездорожный уголок Кинтана-Роо, именно поэтому это место так долго оставалось нетронутым.

Видео дня

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Maritime Archaeology, это единственное задокументированное кораблекрушение XVIII века, обнаруженное в заливе, что придает ему огромное значение для понимания периода, когда Испания и Великобритания тайно боролись за контроль над торговыми путями в Карибском море.

Интересно, что что делает этот случай по-настоящему загадочным, так это его местоположение. Испанские суда той эпохи просто не проходили через этот участок, заросший рифами, поскольку он находился далеко за пределами обычных судоходных путей британской короны через Юкатанский пролив. Поэтому исследователям оставался довольно простой вопрос о том, что вообще этот корабль там делал.

Подводный след, написанный якорями и пушками

Отмечается, что это место представляет собой не единую груду обломков, а след из обломков, простирающийся примерно на 200 метров с востока на запад, прямо к рифовым прибоям, на глубинах от 7 метров до всего лишь 1,5 метров. Ведущий исследователь Хелена Барба-Мейнике утверждает, что такое расположение не случайно: это отражает последовательность попыток корабля спастись, которые, к сожалению, не увенчались успехом. В статье сказано:

"Четыре якоря "рассказывают" несколько разные истории в зависимости от их конструкции. Якорь 1, самый маленький, имеет прямые V-образные отводы, напоминающие британские образцы, хотя его пропорции больше соответствуют французскому плану 1731 года. Исследователи полагают, что это был небольшой швартовочный якорь, используемый для маневрирования в бухте".

Якорь 2, найденный сложенным под ним, имеет изогнутые отводы, типичные для раннего Нового времени, и, вероятно, был якорем для спокойного течения. Якорь 3, самый большой, имеет стержень длиной 4,70 метра, пропорции, которые, по мнению исследователей, больше характерны для XVI и XVII веков, чем для XVIII, что позволяет предположить, что он мог быть изготовлен за десятилетия до кораблекрушения. Якорь 4, самый западный, имеет заметно изогнутый стержень, деформация, характерная для якоря, застрявшего при подъеме.

Пушки, отмеченные одной буквой

19 чугунных пушек представляли собой отдельную проблему для идентификации, поскольку были погребены под густым коралловым покровом. После тщательной ручной очистки молотком, зубилом и проволочной щеткой исследователи обнаружили выпуклую букву "С", выбитую на цапфах двух пушек, C8 и C10. Эта единственная буква открывает две конкурирующие возможности: она может указывать на литейный завод Ле-Крезо в Бургундии во Франции или на литейный завод Констер в Сассексе в Англии, который отливал пушки в период с 1700 по 1760 год и, как известно, вооружал такие суда, как HMS Bedford в 1778 году.

Важно, что отдельная четырехфунтовая пушка, предположительно извлеченная из затонувшего судна много лет назад местными рыбаками и теперь находящаяся на частной территории, также была исследована и, по-видимому, соответствует британским образцам литья середины XVIII века. Исходя из веса, указанного на якоре № 3, составлявшего около 1650 килограммов, рассчитанного по британским военно-морским таблицам того периода, исследователи оценивают водоизмещение корабля в диапазоне от 650 до 700 тонн. В заключение исследования говорится:

"Корабль, потерпевший крушение на Анимас-де-ла-Виктория, должен был быть больше по размерам, построен как торговый фрегат или, что более вероятно, как вооруженное торговое судно с аналогичной артиллерией".

Береговая линия, по которой испанцы отказывались плавать

Основное объяснение исследования заключается в том, что корабль, вероятно, был замешан в контрабанде. Для Испании восточное побережье Юкатана было практически неизведанной территорией: там не было крупных портов, поселений и лишь густые леса и опасные рифы, а единственным близлежащим испанским присутствием был изолированный внутренний форпост Бакалар.

В исследовании сказано, что испанские навигационные справочники четко демонстрировали это различие. Даже в 1810 году в "Пилотном справочнике Антильских островов" не было никаких указаний по плаванию к северу от реки Белиз, и корабли предупреждались о необходимости избегать рифов. Исследователи предполагают, что вплоть до XIX века воды вокруг залива Эспириту-Санту оставались частью морского мира, сформированного скорее британскими моряками и местной навигацией майя, чем Испанией.

Авторы также отмечают, что исследования затонувшего судна "Анимас де ла Виктория" только начинаются, но это место может предоставить ценные новые сведения о морской истории северо-западной части Карибского бассейна, включая восточное побережье полуострова Юкатан и Белиз.

Новости археологии

В 2019 году археологи извлекли из пропитанных водой отложений два соединенных между собой бревна у водопада Каламбо на севере Замбии, где Африка рискует расколоться на две части вдоль нового разлома.

Бревна были специально распилены и соединены между собой с помощью поперечного выреза в одном из них, образуя соединение. Люминесцентное датирование окружающих отложений показало, что их возраст составляет не менее 476 000 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: