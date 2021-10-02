Поставки стали возможными благодаря строительству нового магистрального газопровода на территории Венгрии.

Российская компания "Газпром" 1 октября сообщила о начале поставки газа в Венгрию и Хорватию через газопровод "Турецкий поток".

Об этом информируется на сайте компании.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", - сообщили там.

Контракт Венгрии с "Газпромом":

27 сентября 2021 года Венгрия подписала с российским "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

В связи с этим МИД Украины выразил разочарование и вызвал посла Венгрии.

28 сентября в Европейской комиссии заявили, что оценят возможные последствия в связи с подписанием контракта на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

29 сентября в Венгрии заявили о намерении продолжать блокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО.

1 октября вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

В тот же день, 1 октября 2021 года, "Газпром" остановил поставки газа через Украину в направлении Венгрии.

Автор: Олег Давыгора