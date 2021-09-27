Согласно условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

Контракт о поставках российского газа в Венгрию, который был сегодня, 27 сентября 2021 года, подписан между Венгрией и российским "Газпромом", предполагает долгосрочное сотрудничество между странами.

Об этом сообщает DW.com.

Читайте такжеУдар в спину: Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа в обход УкраиныКак сообщает издание, подписанный контракт является долгосрочным и предполагает поставку газа до 2036 года.

Договор подписали в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Согласно условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

Как это ударит по Украине:

Венгрия покрывает свои потребности в газе, в основном, за счет России, и до недавнего времени получала топливо по трубопроводу через территорию Украины.

Новый договор предусматривает поставки газа в обход Украины.

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, которое не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении МИДа Украины от 27 сентября.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook заявил, что данная ситуация - это яркий пример политики Кремля.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины - как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы.

Несмотря на контракт до 2024 года, нам предстоит значительное дальнейшее сокращение или полная остановка транзита в Венгрию через Украину. Поэтому техническая достройка "Северного Потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года, - отметил Макогон.

Руководитель международного направления ООО "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова в Facebook сообщила о том, что в пятницу, 24 сентября 2021 года, Украина и Венгрия договорились о сохранении транзита и дальнейшем сотрудничестве.

"Мы поддерживаем позицию наших дипломатов и считаем, что Венгрия действительно ставит себя под угрозу полной зависимости от одного маршрута. Жаль, потому что в пятницу в документах обе стороны согласовали необходимость сохранения транзита в обе стороны, сегодня мы планировали новые подходы к совместным проектам, а сейчас вынуждены отложить работу комиссии и визит", - отметила Белькова.

Венгрия и контракт с "Газпромом":

В августе 2021 года стало известно о том, что Сийярто обсуждал данный с главой МИД России Сергеем Лавровым возможность подписания контракта с "Газпромом".

30 августа Сийярто сообщил, что достигнута договоренность о поставках газа, которая начнет действовать с 1 октября, хотя ранее сообщалось, что в течение 15 лет необходимые объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию.

27 сентября 2021 года стало известно о том, что Венгрия подписала с Россией контракт о поставках газа в обход Украины.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

Автор: Елена Коваленко