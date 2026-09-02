Путин приказал своим террористам наносить массированные удары по энергетике Украины

Он ответил на предупреждение Зеленского о небезопасности российского неба.

Президент страны-террориста Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам приступить к подготовке и нанесению массивных ударов по объектам энергетики Украины.

"В ответ на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре и НПЗ ВС РФ дано указание по подготовке и нанесению массивных ударов по объектам энергетики Украины. Украина получит ответ, я дал указание", - заявил он после саммита ШОС в Бишкеке.

Путин назвал слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозах безопасности российского неба "заявкой на терроризм".

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"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух то это заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что при этом они просят о личных встречах, просят о возобновлении переговоров. Но с террористами переговоров не ведут", - сказал он.

Президент добавил, что "если такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить".

У Путина спросили, собирается ли Россия в таком случае наносить удары по украинскому руководству. Он ответил, что сейчас Москва этого не делает, поскольку якобы ей могут понадобиться представители Киева для будущих переговоров.

"Какие-то переговорщики нам нужны, чтобы разговаривать, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем. Я сказал, что это заявка на государственный терроризм, а не переход к этому терроризму", - заявил он.

Удары РФ по Украине

Ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что постоянные атаки РФ с использованием "Шахедов" связаны с приближением выборов.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы. Потому что на поле боя они не чувствуют победы. Как и весь мир не чувствует. Поэтому террор - они не умеют по-другому", - сказал он.

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