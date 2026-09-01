Переговорный процесс по Украине пока заморожен, - Путин

Он озвучил свою позицию относительно того, нужно ли какое-то расширение участников переговоров по Украине.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о приезде в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о переговорном процессе по Украине.

"Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. Совсем недавно мы передали американской стороне американского гражданина, который находился в местах лишения свободы у нас. Контакты всегда есть, всегда были - даже в самые сложные времена холодной войны - и сейчас тем более они осуществляются", - сказал он после саммита ШОС в Бишкеке.

Также Путин озвучил свою позицию относительно того, нужно ли какое-то расширение участников переговоров по Украине.

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"Мы за то, чтобы переговоры были наполнены конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, то в целом мы не против", - заявил глава РФ.

По его словам, "здесь нужны специалисты, военные, дипломаты".

"Есть близкие люди, которым мы доверяем - это люди Трампа. Они стараются наполнить содержанием нашу работу. Президент им доверяет. Без этого невозможно вести никакие переговоры. И Кушнер, и Уиткофф у нас - желанные гости", - добавил он.

Переговоры по Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог между переговорными командами США и Украины продолжается, в настоящее время обсуждается определение даты визита специальных представителей президента США в Украину.

Он отметил, что состоялся телефонный разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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