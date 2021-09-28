В МИД подчеркнули, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Спикер прокомментировал вызов посла Украины Любовь Непоп в МИД Венгрии в Будапеште.

"Могу это подтвердить. МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям", - подчеркнул Николенко.

Читайте такжеВ МИД рассказали, как собираются улучшать отношения с ВенгриейОн добавил, что украинская сторона будет принимать решительные меры для защиты национальных интересов.

Что предшествовало

27 сентября Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование из-за подписания этого контракта между Венгрией и Россией.

Автор: Виталий Саенко