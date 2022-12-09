В регионах, в которых объекты получили повреждения, без перерыва продолжается восстановление

В "Укрэнерго" заявили, что Россия выпустила более 1000 тяжелых ракет и дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.

"Мы пережили 8 больших волн и более 10 меньших ударов, прежде всего благодаря нашим героическим Вооруженным силам. В некоторых регионах, в которых объекты получили повреждения, без перерыва продолжается восстановление", - отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что енергосистема Украины после последней ракетной атаки агрессора вошла в стабильный режим функционирования более быстро, система не была сильно разбалансирована.

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Атака РФ на энергосистему 5 декабря

5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Это уже восьмая масштабная атака на энергообъекты Украины с октября.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня, дефицит мощностей будет оставаться в течение всей зимы. При этом выйти на плановые отключения электроэнергии будет возможно через несколько дней.