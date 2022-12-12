Общие потребности по восстановлению Украины на 1 июня оценивались в 349 млрд долл.

Для быстрого восстановления критической инфраструктуры для прохождения зимнего периода Украине нужен 1 миллиард долларов.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании ОЭСР, план восстановления Украины после войны предусматривает три этапа. Однако, сейчас главным приоритетом является именно восстановление критической инфраструктуры и энергетического сектора.

Атаки России на энергетическую систему Украины привели к ее повреждению и дестабилизации электросети, что повлекло потребность в применении плановых и экстренных отключений электроэнергии. Глава правительства подчеркнул, что это влияет на все сектора экономики и социальной жизни Украины.

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"Ориентировочная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в 500 миллионов долларов США. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения оценивается еще в 500 миллионов долларов США", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также напомнил, что согласно отчету Всемирного банка, Еврокомиссии и Кабинета Министров, общие потребности по реконструкции и восстановлению Украины на 1 июня оценивались в 349 млрд долл.

"По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и правительства Украины, нужды на восстановление вырастут до 500-600 млрд долларов", - отметил он.

Ракетные удары по украинской энергосистеме

Россия с начала октября осуществила восемь массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. Последняя такая атака россиян состоялась 5 декабря. В этот день силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет.

В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца Россия выпустила по объектам энергетики более 1000 тяжелых ракет и дронов.

9 декабря глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что дефицит мощностей будет оставаться в течение зимнего сезона.

11 декабря Денис Шмыгаль заявил, что в украинской энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности, ведь после ракетных ударов россиян в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

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